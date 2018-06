Perugia, la mezzanotte bianca torna anche quest'anno: una serata culturale-conviviale tra Sant'Ercolano e San Pietro

Itinerario culturale-conviviale tra S.Ercolano e S.Pietro finanziato da commercianti, artigiani e operatori di Corso Cavour, Borgo XX Giugno e zone limitrofe. Organizzato da Associazione Borgobello con il Patrocinio del Comune di Perugia

In collaborazione con Omphalos



PROGRAMMA, a partire dalle 19.00

Zona S.Ercolano / Corso Cavour Alto

- We are all loft babies + Angolo paradiso (selezione musicale)

in collaborazione con Emergenze e Edicola 518, dalle 20.00

- I Briganti della Fratta (Street Folk e Cabaret) , dalle 20.30

- Original Florence Dixie Band (Swing e Street Jazz), dalle 21.00



da incrocio via del Cortone e Piazza Giordano Bruno

- Namasthe (Rock classico), dalle 22.15

- Mario Mirabassi e Il Carretto di Fiabe, dalle 19.00

a cura di Tieffeu (consigliato per bambini)

- Max Radio Party per Perugia Pride 2018

selezione musicale e street show a cura di Max Radio

in collaborazione con Omphalos, dalle 21.00



da incrocio Via del Castellano a Porta San Pietro

- Cecilia Brunori (Jazz e Soul), dalle 20.45

- Pelikan Trio (Funk Jazz), dalle 22.00



Porta San Pietro -via Bonfigli 8

- Cashmere Art & Vintage Chic presso Tangram Design

dalle 18,00 alle 22,00 con Muusa e Lo Spazio Vintage di Ilenia



Borgo XX Giugno

- Danse Society (selezione musicale)

in collaborazione con T-trane, dalle 21.00

- Officina Popolare (Pizzica), dalle 22.15



Giardini del Frontone

- Sunsets, sonorizzazione al tramonto, Asino live dalle 19.00

Inoltre: Museo archeologico nazionale dell'Umbria, apertura straordinaria estiva 20,30-23,30.