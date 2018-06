Meravigliosa Umbria, tutta la magia delle Infiorate di Spello: il programma di domenica

Strade profumate e ricoperte da quadri, tappeti ed estemporanee floreali, questo è lo scenario che offre Spello all’alba della domenica del Corpus Domini. Mentre gli infioratori finiscono di ultimare i dettagli e smontano le strutture protettive, fiumi di persone ammirano le opere compiute, in attesa della processione che quest’anno (con partenza dalla chiesa di San Lorenzo Martire alle ore 11) sarà presieduta dal vescovo di Foligno Gualtiero Sigismondi, che le calpesterà ricordando il senso effimero della loro bellezza e chiudendo un’esperienza di altissimo valore umano oltre che religioso.

Prima della processione, però, già alle 7,30 ai giardini pubblici si incontreranno più di 100 Igers che partiranno alla scoperta delle magiche atmosfere delle infiorate per condividere i loro scatti con la community di Instagram. Alle ore 8 invece, in piazza della Repubblica, appuntamento per l’annullo filatelico “Infiorate di Spello 2018”, realizzato in collaborazione con il Circolo filatelico e numismatico “G. Socci” di Foligno: la cartolina di quest’anno è stata realizzata dal maestro Elvio Marchionni ed inaugura una nuova serie di annulli postali dedicati alle infiorate con la firma del noto pittore spellano.