"Per un'ora d'amore" con Marco Mengoni, super ospite a Radio Subasio

Marco Mengoni a Radio Subasio. Il cantante di Ronciglione è il super ospite del prossimo "Speciale Per un'Ora d'amore", un programma venerdì 25 gennaio.

A partire dalle 22, Mengoni sarà protagonista del programma cult di Radio Subasio e in veste di co-conduttore, al fianco di Roberta Reversi, proporrà agli ascoltatori una playlist composta da canzoni rigorosamente d’amore, anche di altri interpreti.

E' facile ipotizzare che Marco attingerà da “Atlantico”, il nuovo album insignito in Italia della certificazione platino e disponibile in queste settimane per il mercato spagnolo. La pubblicazione era stata accompagnata dai singoli “Voglio” e “Buona vita”, usciti in contemporanea, e “Hola (I Say)”, in duetto con Tom Walker. L'artista britannico ha già invitato Mengoni ad esibirsi con lui, a novembre prossimo, sul palco del Columbia Theater di Berlino.

“Dopo anni particolarmente intensi con due album usciti a poca distanza - ha raccontato il vincitore del Festival di Sanremo 2014 - ho deciso di staccare tutto, di prendermi il tempo per viaggiare, il tempo per vivere. Avevo bisogno di esperienze, di conoscere, di vedere. Ho lavorato due anni a questo progetto. Due anni pieni. Quando ho pensato a come sarebbe stato giusto definirlo, mi sono ricordato di quante volte, durante i miei viaggi, avevo attraversato l’Atlantico ed è in quel momento che ho capito sarebbe stato quello il titolo. Un contenitore di vita, un oceano”.

Il racconto di storie di vita e di musica è il mood di "Speciale per un'ora d'amore", un momento nel quale l'ospite riesce a raccontarsi al pubblico in modo differente, intimo e istintivo, ma mai scontato.