Sessantacinque chilometri tra colline e  uliveti: il mega raduno di quad in Umbria, ecco quando

Sessantacinque chilometri in quad tra colline e uliveti. E’ in programma per domenica 8 aprile, con partenza alle ore 9, il quarto raduno “Quad Experience Monte Pausillo”, organizzato dalla neocostituita associazione Moto club Fegatello "Mirco Gori".Il raduno prevede come detto un percorso di sessantacinque chilometri con l’aggiunta di un’area extratecnica al rientro.L’orario di incontro per le iscrizioni è fissato alle 8 presso San Sebastiano a Paciano. Alla manifestazione è prevista la partecipazione di circa 150 quaddisti. La neo associazione “Mirco Gori” ha sede nel centro storico di Paciano.