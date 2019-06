Adoperarsi affinché i disabili possano accedere ai musei: meeeting europeo al Manu

Adoperarsi affinché i disabili possano accedere ai musei… è un dovere civico, una responsabilità politica, un’istanza etica, un proposito che qualifica quanti operano nel mondo della cultura.

Proprio per questo, dal 25 al 27 giugno, si terrà al Manu un convegno dal titolo “Accessibility for people with disabilities in cultural heritage sites–training”.

Al meeting formativo del progetto europeo Erasmus plus, parteciperanno giovani provenienti da quattro Paesi europei: Polonia (Fundacja Kultury bez Barier, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego), Grecia (CulturePolis), Bulgaria (Regional historical Museum Pleven) e Italia (rappresentata dal Gruppo archeologico Perugia, dai Gruppi archeologici d'Italia e dall'associazione di botteghe artigiane del centro storico di Perugia Articity).

Il numero delle persone con disabilità nei paesi europei oggi assomma a oltre ottanta milioni e si stima che la cifra potrebbe raggiungere i 120 milioni nel 2020, a causa del progressivo e statistico invecchiamento della popolazione.

Il progetto è già partito il 28 dicembre 2018 e si appoggia un sito internet. L’intento è quello di migliorare la qualità dell’accesso e della fruizione in musei, siti archeologici, gallerie dei quattro Paesi coinvolti nell’iniziativa. L’incontro sarà in lingua inglese e aperto a quanti operano nel settore.

Complimenti alla direttrice Luana Cenciaioli, all’artista Antonietta Taticchi, all’archeologa Barbara Venanti, attivissime operatrici culturali della Vetusta.

Questo meeting non è una gara, ma saranno indicate le istituzioni culturali che avranno meglio operato. E sono personalmente certo che una menzione speciale sarà rivolta ai perugini.