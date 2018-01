Testimonianze dall'Umbria, la commovente storia di un medico: "Rispetterò la promessa con mamma"

Jackson Pikop è un giovane originario del Camerun, arrivato in Italia sette anni fa a Perugia e il primo e più importante obbiettivo della sua vita lo ha centrato, anche se la strada è ancora piena di ostacoli da superare. Un mese fa si è laureato in medicina ed ora punta con decisione alla specializzazione in ostetricia e ginecologia per rispetto dello impegno preso quando era ancora un bambino e la madre morì dopo il parto di fratellino. Jachson ha raccontato la sua storia in tv davanti alle telecamere do “Testimonianze dall’Umbria”, la trasmissione condotta da Mario Mariano, in onda martedì alle 20.30 a Tef channel e Sky canale 831. “Il governo del mio paese concedeva appena 50 visti ogni anno su oltre 500 richieste di studenti che chiedevano di venire in Italia, e io ero riuscito a farcela”. Il giovane camerunense per cinque anni si è mantenuto agli studi con una borsa dell’Adisu e impegnandosi in lavori di vario genere, da ultimo anche il lavapiatti in un ristorante della periferia di Perugia.

Ospiti della puntata anche Silvia Pagliacci, presidente nazionale delle Farmacia rurali, Roberta Crisci, coordinatrice regionale di Exit, l’associazione che informa i cittadini sulle norme che regolano il testamento biologico ,Luca Panichi, lo scalatore in carrozzella protagonista di epiche imprese sportive e Ramona Premoto, naturopata Riza, impegnata nel dare assistenza ai pazienti della Radioterapia Oncologica dell'ospedale di Perugia con la riflessologia plantare.