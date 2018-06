Perugia, Piazza del Bacio: tutto pronto per la grande festa di "Make Perugia fit again"

“Make Perugia fit again” è il titolo della nuova iniziativa ideata da McFIT Perugia. Tutti i giovedì, a partire dal 21 giugno e fino al 26 luglio il centro fitness di Perugia aperto dalla catena tedesca di palestre numero uno in Europa, offre dei corsi fitness di gruppo totalmente gratuiti e aperti a tutti, dalle 18 alle 21. I corsi si terranno in piazza del Bacio, proprio di fronte al centro McFIT. L’appuntamento, dopo l’evento inaugurale del 21 giugno dalle ore 18 organizzato come una vera e propria grande festa di avvio, diventerà infatti fisso ogni giovedì fino alla fine di luglio.

Il centro McFIT si trova infatti in piazza del Bacio, in un’area della città che, grazie anche a questa apertura è protagonista di un’importante esperienza di riqualificazione urbana. Ed oggi ancora di più, grazie a questa nuova iniziativa che vede McFIT anche come centro di aggregazione che punta a ridare vita e riqualificare la piazza perugina. Si alterneranno, infatti, corsi di diverso tipo e principalmente: Functional Training, Gag, Pilates e Total Body (un programma più dettagliato dei singoli giovedì sarà disponibile direttamente presso il centro McFIT). Chi desidera partecipare può farlo liberamente, presentandosi all’orario fissato in tenuta sportiva e scarpe da ginnastica. McFIT provvederà a fornire tappetini e sarà possibile usare i servizi della palestra.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Perugia e si lega anche alla ONLUS “Avanti Tutta” di Leonardo Cenci con quest’ultimo che sarà presente durante la giornata inaugurale per il taglio del nastro dell’iniziativa (giovedì 21 giugno, ore 18) insieme agli assessori Emanuele Prisco (sport e urbanistica) e Michele Fioroni (arredo urbano e marketing territoriale). “L’obiettivo che ci prefiggiamo – spiegano i rappresentanti di McFIT Perugia – è quello di portare il maggior numero di perugini possibile a scoprire la piazza restituita alla città e che ha cambiato volto grazie anche alla nostra apertura dello scorso anno, vincendo così la diffidenza nei riguardi di questo luogo che per tanti anni ha vissuto abbandono e trascuratezza”.

Quello di Perugia, con l’apertura ufficiale del 13 ottobre 2017, è stato il 27° centro fitness in Italia della catena tedesca McFIT, che vanta al momento 29 centri fitness italiani ed è in forte espansione nel nostro paese, con altre tre aperture previste entro la fine del 2018. Al livello europeo si tratta della prima catena in assoluto, con oltre 1,7 milioni di abbonati in 280 centri distribuiti tra Germania, Austria, Spagna, Italia e Polonia.