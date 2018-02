Al Matrioska per l'evento targato Reverse, due ospiti imperdibili

I celebri disk jockey statunitensi saranno ospiti questo fine settimana del grandissimo evento targato Reverse in programma venerdì 23 Febbraio presso la discoteca Matrioska di Deruta, in provincia di Perugia.

Un appuntamento unico per tutti gli amanti del mondo della notte: The Martinez Brothers sbarcano in Italia per una serie di serate imperdibili a base di energia pura. I fratelli Stevie jr e Chris Martinez, originari del Bronx (New York), nel 2011 sono diventati resident del "Circoloco" di Ibiza e da allora non hanno smesso di stupire, esibendosi nei più grandi festival mondiali. Ad accoglierli ci saranno i resident dj e padroni di casa Frankie Watch & Vincenzo Favale.