Mastri birrai umbri inaugura il nuovo birrificio il 15-16-17 giugno a Gualdo Cattaneo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Aprile 2011 segna l’inizio dell’attività di Mastri Birrai Umbri. Giugno 2018 il birrificio artigianale di Gualdo Cattaneo apre le sue porte per mostrare il suo nuovo impianto di produzione, uno dei più grandi impianti di birra artigianale in Italia, la sua malteria, la più grande malteria di un microbirrificio in Italia se non in Europa, e tutti quei sapori del territorio umbro (orzo, grano, cicerchie, lenticchie e farro) che selezionati e miscelati in modo sapiente e originale sono il cuore di birre uniche e ricercate.

Le birre dei Mastri Birrai Umbri. Un nuovo birrificio da 70 ettolitri (il precedente era da 35 ettolitri, oggi dismesso e venduto a un birrificio di Berlino) per una produzione di birra che oggi si attesta intorno ai 25mila ettolitri l’anno ma che possiede un potenziale di ben 60mila ettolitri annui. Una malteria, dalla capacità produttiva di 960 tonnellate annue nominali, che trasforma orzo e frumento in malto per la produzione della birra. Una malteria che produce malto anche per altri birrifici artigianali. Perché la birra dei Mastri Birrai Umbri è un progetto che nasce dalla terra. Oltre mille ettari sono infatti coltivati con cura e attenzione per fare crescere le migliori materie prime. Oltre a farro, orzo e grano, anche cicerchie e lenticchie arrivano dai campi di proprietà intorno al birrificio (ma non solo) e sono tutti ingredienti che danno alle birre dei Mastri Birrai Umbri sapori unici. Birre dal gusto che nasce dalle terre umbre e dalla sapienza di anni di storia Farchioni. E non va dimenticato il luppoleto sperimentale innestato l’anno scorso alle spalle del birrificio.

Mastri Birrai Umbri nasce da un’idea e una passione di Marco Farchioni che diventano progetto insieme ai fratelli Giampaolo e Cecilia. Tutti rappresentanti dell’ultima generazione dei Farchioni che, dal 1780, sono sinonimo di agricoltura, trasformazione delle materie prime in alimenti e, soprattutto, olio extravergine di oliva e vino. La Farchioni 1780 è infatti leader a livello mondiale nella realizzazione e commercializzazione di oli extravergini di oliva estratti a freddo. Nella stessa zona, nell’Umbria più verde che dal 1780 vede la famiglia Farchioni impegnata nell’attività di diretta trasformazione dei prodotti agricoli, è nato il birrificio Mastri Birrai Umbri che persegue lo stesso modus operandi di quella che è ancora oggi una family company del comparto agroindustriale: coltivare, trasformare e imbottigliare.

Il tutto in un impianto all’avanguardia ma realizzato anche sfruttando il know-how che il gruppo Farchioni ha affinato in oltre due secoli di lavoro. Per quanto riguarda infatti la parte tecnica della malteria, infatti, Mastri Birrai Umbri ha attinto dall’esperienza dei Molini (Molini Farchioni che produce farine per professionisti pasticceri, panettieri e pizzaioli) e si è assicurato impianti ad alto tasso di innovazione e tecnologia. Il birrificio ha inoltre una sala cottura di tradizione bavarese e anche in questo vantano macchinari ad alta tecnologia per assicurare dei prodotti buoni e costanti nel tempo. Birre tutte rigorosamente non filtrate e non pastorizzate. Birre artigianali.

MASTRI BIRRAI UMBRI È SENZA DUBBIO UN BIRRIFICIO AGRICOLO CHE PRODUCE BIRRA ARTIGIANALE E il 15-16-7 giugno si potrà vedere da vicino questa grande realtà artigianale. Sarà infatti il weekend dell’Umbria Beer Fest. #UmbriaBeerFest • Una famiglia che da dieci generazioni si dedica alla terra e ai suoi frutti apre per la prima volta le porte del suo ultimo progetto. Mastri Birrai Umbri è un universo in cui la qualità delle materie prime, la competenza di professionisti e la passione per un’arte antica sono solo alcuni degli elementi che rendono questo birrificio unico al mondo. • Tre giorni di attività per celebrare l’autentica birra artigianale italiana. Sono stati organizzati dei percorsi sensoriali per esplorare con i cinque sensi l’universo del gusto, visite guidate nel nuovo birrificio e nella malteria. Si potrà assistere alla raccolta dell’orzo, partecipare a tavole rotonde dedicate al mondo della birra come anche a degustazioni delle birre artigianali Mastri Birrai Umbri. E poi tanto food: burger di Chianina con pane di pizza, hot dog norcino, fish&chips con pesce persico di lago e patate di Colfiorito, pizza. E cocktail con birra.

E poi ancora, un contest musicale dal sapore umbro, performance live di street art, un instant win e il miglior intrattenimento, con dj set durante ogni serata e gran finale con il concerto di Giò Sada & Barismoothsquad, sono solo alcuni degli elementi che renderanno unica l’inaugurazione del nostro birrificio. L’ingresso all’Umbria Beer Fest è libero ma la prenotazione online è suggerita. Per chi si REGISTRA SU www.umbriabeerfest.it IN OMAGGIO UN FREE FOOD & DRINK. Per i tour di birrificio e malteria ci si può prenotare in loco, alle casse dedicate. Qui www.umbriabeerfest.it/wp-content/uploads/2018/05/Programma-Umbria-Beer-Fest.pdf il programma completo della tre giorni. Come arrivare DA PERUGIA E DA TERNI S.S: E45 – USCITA RIPABIANCA Direzione Gualdo Cattaneo (PG) Via Madonna del Puglia SNC MASTRI BIRRAI UMBRI Mastri Birrai Umbri è un birrificio agricolo che produce birra artigianale.

Mastri Birrai Umbri controlla quella che è una delle filiere più corte d'Europa, dalla coltivazione e selezione accurata delle materie prime, alle fasi di trasformazione e produzione, fino al design delle bottiglie e alla distribuzione. Le birre prodotte sono tutte non filtrate e non pastorizzate, prodotte attraverso il processo artigianale dell’alta fermentazione e della rifermentazione in bottiglia. Le birre Mastri Birrai Umbri sono distribuite nella Grande Distribuzione e nell’HORECA e quindi in quota predominante in formato bottiglia (in formato da 750 ml e 375 ml). Il 20% prende la via dell’export che ha in Cina, Regno Unito e Germania i suoi principali mercati di riferimento. Mastri Birrai Umbri Via Madonna del Puglia 06035 Gualdo Cattaneo, Perugia www.mastribirraiumbri.com/it