Esclusiva Masterclass in Umbria, fotografi e wedding planner da tutto il mondo: ci saranno anche Kevil Lee e Jules Bower

Appuntamento esclusivo in Umbria. Dal 18 al 20 marzo 2019 a Villa Valentini Bonaparte, di proprietà di Preludio Group e situata nel comune di Castiglione del Lago, è in programma una Masterclass con Kevin Lee e Jules Bower.

Kevin Lee è un designer di eventi come gli Oscar di Hollywood, i Grammy e gli Emmy, fino ai matrimoni di divi di Hollywood come Quentin Tarantino, Kim Kardashian, Jennifer Aniston, Drew Barrymore e molti altri. Jules Bower, invece, è un fotografo di fama internazionale specializzato nel settore dei matrimoni. I suoi clienti includono celebrità come il calciatore Silvan Widmer, l’attrice e cantante Karen Mok, Vittoria Ferragamo nipote di Salvatore Ferragamo, la stella di Broadway Kevin Worley, il regista Eric Steven Stahl, la presentatrice della BBC Victoria Fritz e il guru del design di Los Angeles Mary Ta, per citarne alcuni.

L'iniziativa è curata da Daniela Corti, titolare di “Madreperla Wedding & Event Planning” (madreperlaevent.com), che si occupa di organizzazione di eventi privati ed aziendali.Daniela Corti è anche creatrice di “The Italian Wedding Stars” (www.theitalianweddingoscars. com), evento nazionale che premia i fornitori del settore matrimoni in tutta Italia, a cui ha preso parte anche la Regione Umbria in occasione della prima edizione - che si tenne a Milano e dal titolo “The Italian Wedding Stars” - dove ha presentato il progetto “Love me in Umbria”, un libro dedicato a far conoscere in Italia e all'estero le strutture ricettive dell'Umbria e i servizi correlati.

Per questo nuovo evento a Castiglione del Lago, l'organizzatrice si è avvalsa della collaborazione dell'Università Californiana - che si occupa anche di formare organizzatori di matrimoni "Lovegevity" - e ha avuto il privilegio di poter creare la prima Masterclass di Kevin Lee in Italia.

Questo insieme di lezioni è rivolto a tutti colori che vogliono imparare ad organizzare eventi di alto livello sia dal punto di vista tecnico/organizzativo che dal punto di vista creativo. I partecipanti saranno organizzatori e designer di eventi che verranno da tutto il mondo e anche dall'Italia. In abbinamento a questa attività ci sarà anche una Masterclass di fotografia, tenuta da Jules Bower, alla quale parteciperanno fotografi professionisti sia italiani sia stranieri.

Le due classi collaboreranno per creare un servizio fotografico di un matrimonio di lusso che ha lo scopo di dare visibilità a tutti i partecipanti al corso ed a tutti i fornitori e che verrà pubblicato sui blog dei vari media partner e magazine Internazionali nonché su tutti i canali social dei partecipanti e degli organizzatori.

Alla tre giorni saranno presenti anche alcune aziende umbre che dimostreranno di saper offrire servizi di alto livello per i matrimoni di stranieri in regione. Per loro questa sarà sicuramente un'ottima occasione per farsi conoscere.

L'evento si aprirà con una cena di benvenuto offerta da Preludio Group riservata ai partecipanti e si chiuderà con un'evento di Gala, aperto a tutti coloro che abbiano interesse in questo settore. (Per maggiori informazioni scrivere a madreperlaevent@gmail.com)

Parte del ricavato verrà devoluto alla Onlus Il Pellicano.