Massimo Volume, "In nuotatore" tour fa tappa in Umbria

Sono una delle band colonna della musica italiana, una vera e propria leggenda che resiste alla prova del tempo. Un ritorno sulle scene importante e molto atteso è stato quindi quello dei Massimo Volume nel 2019. Dopo aver pubblicato il primo febbraio scorso un nuovo album, ‘Il nuotatore’, hanno avviato il tour il 20 febbraio dalla loro Bologna. Dal vivo e per la prima volta nei teatri italiani. Ma una delle richiestissime e molto attese tappe sarà anche a Foligno con la rassegna ‘Re: play’ che si è aggiudicata quello che si preannuncia come un concerto da non perdere. Appuntamento il 21 marzo (ore 21.30) all’Auditorium San Domenico per un evento in collaborazione, tra gli altri, con Parterre (la nuova ATI che si occupa della gestione di alcuni spazi cittadini) e Rock'in Umbria.

Tra conferme, novità e ottimi riscontri di pubblico la nuova stagione di concerti 2018-2019 organizzata dallo Zut di Foligno prosegue quindi la sua interessante programmazione con ‘Re: play’ - una rassegna di concerti e di buona musica dal vivo con performance di artisti nazionali e internazionali - sia nel consueto spazio culturale di corso Cavour che in altre location come, appunto, l’Auditorium San Domenico.