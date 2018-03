Un "concentrato di emozioni" al teatro Lyrick con lo show di Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo quindici anni e lo fanno come due vecchi amici che si ritrovano, in Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show di cui sono interpreti e autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Per la stagione "Concentrato di emozioni", lo spettacolo arriva sul palco del teatro Lyrick di Assisi giovedì 8 marzo alle ore 21.15.

In scena da questo incontro scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Tra i vari cammei, l’incontro tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger, in un esilarante siparietto di vita domestica, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e quello più recente di Dean Martin e Frank Sinatra, che ha sbancato la puntata natalizia di “Tale e Quale Show”. In quasi due ore di spettacolo, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”.