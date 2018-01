"Donatori della musica"; ospite la talentuosa Mariangela Vacatello

Sarà la giovane e affermata pianista MARIANGELA VACATELLO la protagonista del concerto DONATORI DI MUSICA che si terrà venerdì 2 febbraio 2018 alle ore 16:00 presso la Cappella dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, con ingresso gratuito e aperto a tutti. Si tratta del primo concerto organizzato dall’Associazione «Amici della Radioterapia Oncologica di Perugia» in collaborazione con la Fondazione Perugia Musica Classica Onlus a cui seguiranno, nel 2018, altri quattro concerti distribuiti durante l’anno.

La pianista Mariangela Vacatello da oltre vent’anni è riconosciuta per la curiosità e la versatilità degli orizzonti esecutivi, per il virtuosismo e passione che si ritrovano in ogni brano che inserisce nel repertorio. Di grande interesse il programma che Mariangela Vacatello presenterà al concerto con magnifiche pagine di Beethoven (la Sonata in mi bemolle maggiore op. 31 n. 3), di Chopin (la Ballata n. 3 op. 47 e una selezione dagli Studi op. 10 e op. 25) e di Liszt (il Mephisto-Valzer n. 1).

L’Associazione DONATORI DI MUSICA è nata nel 2009, dall’idea di un primario e di un paziente musicista, e si avvale dell’appassionata partecipazione gratuita di musicisti di grande valore per portare la musica all’interno dei reparti ospedalieri. Dedicato a chi nel reparto vive – pazienti, medici, infermieri, parenti e volontari – ogni concerto sarà l’occasione per vivere tutti insieme quelle emozioni uniche che solo la grande musica dal vivo sa dare. La Radioterapia Oncologica di Perugia fa parte dell’Associazione dal 2015.