Spoleto: evento con Marco Steiner su Corto Maltese e il fascino dell'avventura

“Nell’aria c’era una calma assoluta, si sentiva soltanto il rumore dello scorrere regolare dell’acqua lungo gli scafi e quello delle sporadiche raffiche di vento che distendevano la vela con secche e sonore frustate. All’improvviso, il grido del marinaio di vedetta spezzo quella tranquillità. Indicava qualcosa, lontano, oltre la prua”. Inizia così ‘Una ballata del mare salato’ il primo albo della serie ideata da Hugo Pratt che vede come protagonista il personaggio di Corto Maltese. E proprio alla figura di Corto Maltese, mito del fumetto e incarnazione dell’antieroe romantico, è dedicato l’incontro in programma a Spoleto, venerdì 8 giugno alle 18, al Cinema Sala Pegasus. L’evento organizzato dalla Libreria Aurora, dal titolo ‘Corto Maltese il fascino dell’avventura’, vedrà l’eccezionale presenza di Marco Steiner, collaboratore di Hugo Pratt e vincitore del premio Salgari 2016 come migliore scrittore d’avventura. Attraverso i racconti e gli aneddoti di Marco Steiner, si parlerà di Hugo Pratt e della sua visione dell’avventura che tanto ha condizionato l’immaginario comune attraverso le sue opere. Steiner parlerà inoltre dei suoi romanzi legati anche alla figura del celebre marinaio.

Il costo dell’ingresso è di 5 euro e tutto il ricavato è destinato alla copertura delle attività dell’Associazione Aurora.