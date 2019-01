Lo scrittore Marco Pareti fa il pieno di consensi, alla scuola perugina Montessori, con le sue "Avventure a Borgo Gioioso"

Lo scrittore Marco Pareti fa il pieno di consensi alla scuola perugina Montessori. Sotto il brand “Il Trasimeno, una volta conosciuto, lo amerai per sempre”. “Avventure a Borgo Gioioso” (Morlacchi editore) è una piccola enciclopedia di creatività, di storia, di antropologia lacustre, di gioia di vivere in una dimensione giocosa e di fertile creatività. Si può motivatamente affermare che il Lago Trasimeno e le sue genti hanno incontrato in Pareti il loro lirico cantore. Che ha voluto condividere il frutto del suo lavoro di scrittore coi piccoli alunni della Scuola per l'infanzia Santa Croce di Perugia.

È piaciuto il libro e sono state particolarmente apprezzate le illustrazioni di Sara Belia. Le vicende e i relativi protagonisti sono stati magicamente letti e interpretati da Mirko Revoyera, un vero e affermato professionista delle affabulazioni per bambini. Lo ha accompagnato al pianoforte Enrico Bindocci, storico collaboratore dell’istituzione perugina, con propri arrangiamenti ispirati alla storia.

Quale valore aggiunto dell’incontro, Marco Pareti ha portato con sé un nucleo di esperti artigiani dal Trasimeno per illustrare le loro attività e interagire coi bambini. I quali hanno avuto l’opportunità di scoprire i mestieri di un tempo e prendere contatto con gli ultimi esponenti di un mondo in rapido cambiamento, anche nel settore del lavoro, della produzione di oggetti, delle modalità operative.

Per i bambini, anche per quelli un po' cresciutelli, è stato un pomeriggio emozionante e pieno di scoperte.

L’autore ha sentitamente ringraziato per l'ospitalità la Scuola Santa Croce, la dottoressa Rossi, il personale Docente e non docente, insieme a Francesca Colombo, presidente dell'Associazione Filo Rosso e al signor Paolo Battistelli.