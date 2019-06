Marco Mengoni in concerto al Monte Cucco, tutte le informazioni utili

Il 21 luglio Suoni Controvento 2019, festival organizzato dall'Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, porterà la musica di Marco Mengoni sul palcoscenico naturale del Monte Cucco. Il noto cantante sarà protagonista di un concerto realizzato in collaborazione con Legambiente, completamente in rispetto della natura ospitante e plastic free, e porterà in scena una delle cinque tappe (l'unica a ingresso gratuito) del suo tour estivo promosso da Live Nation "Fuori Atlantico attraversa la bellezza".

Marco Mengoni, concerto al Monte Cucco

Il concerto avrà luogo a Pian di Spilli sul Monte Cucco a partire dalle ore 16.15. Qui la posizione: https://goo.gl/maps/ mFxBuzdRos8PBWVc6

L'unica modalità di accesso al luogo dell’evento è a piedi e raggiungibile percorrendo i sentieri che partono dalle località di Costacciaro e Scheggia. Per arriva in macchina è obbligatorio prenotare il parcheggio all'interno delle due aree abilitate di Costacciaro e Scheggia. Tali aree saranno allestite in prossimità dell'inizio dei sentieri che portano a Pian di Spilli.



L'area parcheggio Costacciaro è in via Fossa Secca (zona impianti sportivi)

Maps: https://goo.gl/maps/ ez9muuE1zGxN5Viz6

L'area parcheggio di Scheggia è via Campo Sportivo:

Maps: https://goo.gl/maps/ NdCasqyH3CHgxXXo6

Il parcheggio è prenotabile attraverso il pagamento online sul sito www.suonicontrovento.it



Sentieri per chi prenota il parcheggio a Costacciaro:

1)Sentiero del Beato: distanza 7 km e 320 metri, dislivello 600 metri, tempo di salita 2 ore

2) Sentiero "Lo Scoppio": distanza 5 km e 910 metri, dislivello 600 metri, tempo di salita 2.30 ore



Sentiero per chi prenota il parcheggio a Scheggia:

Sentiero della strada comunale di Monte Calvario: distanza 7 Km, dislivello 550 metri, tempo di salita 2 ore



Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di una borraccia d'acqua che potranno riempire anche lungo il sentiero attraverso i punti di approvvigionamento. È assolutamente vietato portare bottiglie in plastica monouso. Si consiglia un abbigliamento e calzature adatte all'escursione, compresi occhiali da sole e cappello. Ogni partecipante dovrà provvedere a portare a valle i rifiuti personali prodotti durante la giornata e, nel caso, depositarli nei diversi contenitori di raccolta differenziata. Sarà allestita una zona truck food in prossimità dell'area concerto e un servizio ristoro (su prenotazione) a Pian delle Macinare - Rifugio Mainardi. Il parcheggio sarà attivo dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del 21 luglio 2019.

Sito ufficiale: www.suonicontrovento.com