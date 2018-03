Da Perugia ad Assisi per la pace, torna la storica marcia in occasione di tre importanti anniversari

“Oggi 70 milioni di donne e uomini, bambini e anziani sono in cammino alla ricerca di un posto dove vivere in pace. Ma il problema della pace è anche nostro. Crisi economica, disoccupazione, cambiamenti climatici, violenza, razzismo, xenofobia, nazionalismi, aumento delle spese militari e corsa al riarmo nucleare ci stanno mettendo in serio pericolo. Per questo invitiamo tutti a mettersi in cammino alla ricerca della pace e ad organizzare assieme una grande marcia della pace e della fraternità”.

La Marcia si svolgerà domenica 7 ottobre 2018, da Perugia ad Assisi, a cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, a settant’’anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani, a cinquant’’anni dalla scomparsa di Aldo Capitini.

“Questi tre anniversari ci aiutano a riflettere sui problemi della guerra e della pace, sui diritti umani e la nonviolenza affrontando le sfide dei nostri giorni e del futuro con maggiore consapevolezza e determinazione a “fare pace, qui e ora”.

“Fare pace è difficile ma non impossibile. Facciamo dunque in modo che le nostre azioni individuali e collettive siano sempre più forti e contagiose. Organizziamo insieme la Marcia. E, il 7 ottobre, ritroviamoci in tanti, da Perugia ad Assisi, in cammino sulla via della pace”.

Per adesioni e informazioni: Tavola della Pace

via della viola 1 (06122) Perugia

Tel. 335.6590356 - 075/5736890

fax 075/5739337

adesioni@perlapace.it

www.perlapace.it