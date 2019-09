La solidarietà scende in campo: al Tennis Chiugiana torna la maratona di padel con l'associazione Jack Sintini

Dalle 19 di sabato 21 settembre alle 19 del 22. Sempre in campo, inseguendo una pallina. Ventiquattro ore no stop all'insegna della solidarietà. Al Tennis Chiugiana si ripete per il secondo anno la maratona benefica di padel in collaborazione con l'associazione Jack Sintini a cui andrà l'incasso della sfida.

Oltre alla gara sulla lunghissima distanza, musica e degustazione di prodotti tipici nursini. E una sfida di briscola promossa dai soci "sempre verdi" del club. Insomma, una festa di sport e impegno verso il prossimo che vede ancora protagonista il circolo corcianese.

E' ancora possibile iscriversi, contattando la segreteria del circolo (075/5178067)