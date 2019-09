Maratona letteraria al tramonto, domenica 8 settembre a Passignano sul Trasimeno

Nella cornice della Rocca Medioevale di Passignano sul Trasimeno domenica 8 settembre, a partire dalle ore 17,00, si terrà l’evento “Maratona letteraria al tramonto”, una serata dedicata interamente alla cultura, organizzata dalla casa editrice Bertoni editore, in collaborazione con la Pro loco di Passignano sul Trasimeno.

Musica, letterature, presentazioni di libri saranno gli ingredienti di una serata che vedrà partecipare più di cinquanta autori da ogni parte di Italia.

La serata, ad ingresso gratuito, vede anche tantissimi partner, come: Associazione Europa Comunica; Premio Minerva Etrusca; Top on the Lake; Roc Cafè; GreenxNews; Associazione Il coraggio della Paura; il Gruppo Letterario Women@Work; Associazione la Casa degli Artisti di Perugia.