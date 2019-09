Tutti al Museo archeologico dell'Umbria in bici. Sì, ma d’epoca

Domenica (29 settembre) al Manu in bici. Sì, ma d’epoca. Non proprio antica come i reperti conservati ed esposti al Museo Nazionale Archeologico dell’Umbria, ma certamente bicicli storici. Che comportano una fatica matta per andare avanti. Ma che volete? Il collezionismo d’epoca si coniuga egregiamente con la pratica sportiva. E allora ben venga uno sforzo supplementare.

Ma se il corpo è sano, anche la mente ha le proprie esigenze. Tanto che i ciclisti dell’associazione “Francesco nei sentieri” ha deciso di darsi appuntamento sotto le volte dello storico chiostro.

Saranno numerosi gli sportivi perugini, e anche quelli provenienti da fuori regione, che sosteranno, con bici d’epoca, nel chiostro del Museo archeologico nazionale dell’Umbria. A completamento dell’esperienza, seguirà una visita guidata. Che aggiungerà appeal alla trasferta perugina, col valore aggiunto della cultura.

Sarebbe bello se ad accoglierli ci fosse l’assessore allo Sport Clara Pastorelli che, come i nostri lettori sanno, è anche persuasa praticante del cicloturismo.

In tarda mattinata saremo in grado di fornire l’intero programma.