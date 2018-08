Mantignana in settembre tra cibo e divertimento, la Sagra del pollo all’arrabbiata e dei prodotti tipici umbri

Tra i tanti e apprezzati piatti che la cucina umbra eredita orgogliosamente dalla propria tradizione contadina c’è anche il pollo all’arrabbiata, protagonista, addirittura, di una sagra che il circolo Arcs di Mantignana gli dedica da ben 47 anni. E così, anche in questa fine estate, fino a domenica 2 settembre, nella frazione di Corciano è in scena Mantignana in settembre – Sagra del pollo all’arrabbiata e dei prodotti tipici umbri. Cucinato con un piccante sugo al pomodoro e accompagnato da torta al testo ed erba cotta ripassata in padella, il piatto tradizionale umbro è, infatti, soltanto una delle tante specialità in menù insieme, ad esempio, alla cilona (una fetta di carne di maiale impanata, fritta e ripassata in padella con salsa di pomodoro), aitagliolini al tartufo e alla zuppa di ceci, porcini e maltagliati.

“Siamo partiti anche quest’anno – racconta Elena Ciurnella dell’Arcs Mantignana – e subito con un ottimo riscontro di presenze. In tanti, in effetti, tornano ad assaggiare i nostri piatti negli stand gastronomici aperti tutte le sere a partire dalle 19.30. La cucina è sicuramente il nostro punto forte ma, grazie al lavoro volontario di tanti nostri concittadini, la festa è in grado di offrire ogni sera anche intrattenimento per tutti i gusti”. Il cartellone di Mantignana in settembre prevede infatti giochi popolari e gare di briscola, orchestre e balli in pista, musica live e dj al Katooba Pub, nella nuova location inaugurata l’anno scorso, adiacente al campo sportivo. In particolare, si esibiranno ancora la cover band anni ’80-’90 Discoring e I principi di Galles (mercoledì 29), Fabiola Cappelletti e l’Outside band (giovedì 30), l’orchestra Michelissimo e i Fandango (venerdì 31), l’orchestra Valter Giombini e i Treno merci (sabato 1) e, infine, Macchina del tempo e Leonardo Ambrosi dj (domenica 2).

Tra gli eventi collaterali anche la costruzione, sabato primo settembre alle 10.30, di un forno di carta a opera della Proloco di Preggio che verrà poi acceso nel pomeriggio, e, domenica 2 settembre a partire dalle 14, un’esposizione amatoriale di cani di razza e meticci (per informazioni e preiscrizioni contattare Stefano: 349.0981477, e-mail fains.87@gmail.com).

Intanto, domenica 26 agosto, sempre nell’ambito di Mantignana in settembre, si è svolta la gara ciclistica per la categoria Allievi ‘5° Trofeo Pippo Pioppi - Strade bianche di Mantignana’ che ha visto la partecipazione di oltre 70 atleti e la vittoria di Immanuel D’Aniello della Daniello Cycling wear. D’Aniello si è classificato primo percorrendo 83,6 chilometri in 2 ore 11 minuti e 5 secondi, davanti a Samuele Gimignani della Ss Aquila e Andrea Alfio Bruno del Team Toscano-Giarre.