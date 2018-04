"L'impero crollerà": il nuovo tour di Mannarino fa tappa anche ad Assisi

Mannarino sarà in concerto ad Assisi al teatro Lyrick il 4 maggio 2018 alle ore 21.00: artista eclettico e coraggioso, Mannarino torna sul palco con un nuovo concept pensato per una dimensione "più intima", offrendo così al suo pubblico un nuovo spettacolo per seguire la sua evoluzione.

Con l'uscita del suo ultimo album "Apriti cielo", Mannarino ha conquistato un pubblico ancora più ampio, superando i 15 milioni di streaming su spotify.