Maneskin a Perugia, la band rivelazione di X Factor al Quasar Village

Sabato 27 gennaio, al chiaro di luna o quasi, faranno capolino al Quasar village i Måneskin, la band romana rivelazione della undicesima edizione della trasmissione televisiva X Factor (il termine ‘måneskin’ in danese vuol dire proprio ‘chiaro di luna’ ed è stato scelto in onore alle origini di Victoria, la bassista del gruppo).



Dalle 17 Victoria, appunto, Damiano (cantante e frontman), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista), faranno tappa al centro commerciale di Corciano per l’instore tour che porterà i giovani talenti in giro per l’Italia a incontrare i fan e firmare le copie dell’Ep di debutto ‘Chosen’. Il singolo è stato scritto e prodotto dagli stessi Måneskin, così come la seconda traccia inedita, ‘Recovery’. Il disco contiene anche le cover assegnate ai quattro musicisti da Manuel Agnelli durante il programma di Sky tv: Vengo dalla luna (Caparezza), Beggin’ (Frankie Valli & Four Seasons), Let’s get it started (The Black Eyed Peas), Somebody told me (The Killers), You need me, I don’t need you (Ed Sheeran).

‘Chosen’ è già disco di platino, ha oltre 5 milioni di streaming su Spotify mentre il singolo ha superato 6 milioni di visualizzazioni su Youtube. Dalla realtà virtuale, dunque, i Måneskin passeranno al ‘bagno di folla’ reale regalando ai fan un’occasione per conoscerli da vicino.