Mamo, in visita alla Milano da bere, incontra e fa progetti con Armani... mentre da noi prepara una mostra prenatalizia

Il perugino Mamo (all’anagrafe Massimiliano Donnari) è ormai artista accreditato che riscuote consensi per tutto lo stivale, confermandosi personaggio di livello. Non solo Firenze, Venezia e altre città in prestigiose location, ma anche la capitale morale dell’Italia ne sollecita la presenza.

Proprio in questi giorni, Mamo è a Milano per mettere a punto una serie di iniziative che lo vedono protagonista in qualificati ambienti artistici e culturali. Proprio al Fashion Caffè di Brera è stato stilato un focus sulle sue prossime attività nella città meneghina. Una Preview ha messo in fila le future mostre che verranno organizzate e proposte nel capoluogo lombardo.

Tra gli interlocutori di vaglia, lo stilista Giorgio Armani che si è cordialmente confrontato con Massimiliano, la cui arte trova in linea con le più ardite sperimentazioni. Com’è noto ai nostri lettori, infatti, le opere di Mamo preferiscono l’utilizzo di cascami della società dei consumi. Spesso, pennelli e colori sono secondari per la realizzazione dei suoi strepitosi ritratti materici.

In anteprima assoluta, Perugia Today è lieta di annunciare, per il 7 dicembre, una mostra istituzionale con il patrocinio del Comune di Perugia presso la loggia dei Lanari (aperta dal 7 - 21 dicembre). Sarà, come sempre, un successo.