Malika Ayane torna sulla scena musicale: con il suo nuovo tour doppia data in Umbria per la cantante

Malika Ayane torna sulla scena musicale dopo due anni di lavoro, e debutta con il nuovo singolo "Stracciabudella" (Sugar), in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 25 maggio. Un pezzo di lei, scritto di suo pugno con il musicista Shridhar Solanki, per raccontarci un pezzo di ognuno di noi. "Stracciabudella" anticipa il nuovo album dal titolo “Domino”, in uscita in autunno cui seguirà il nuovo originale Domino Tour che toccherà teatri e club, e sarà in Umbria il 13 dicembre al teatro Lyrick di Assisi e il 14 dicembre all'Urban Club di Perugia nell'ambito della stagione 2018/2019 Tourné, promossa da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore.

Il tour è prodotto da Massimo Levantini per 1 Day. Media partner ufficiale del tour RTL 102.5. Biglietti in prevendita sui circuiti Ticketitalia e Ticketone.