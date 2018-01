Nasce il laboratorio gratuito che ti aiuta a esprimerti e parlare meglio: è gratuito

“Racconto e imparo. Laboratorio gratuito di narrazione autobiografica e creativa per donne migranti” Associazione Makeba, propone un laboratorio gratuito di narrazione rivolto a 10 donne migranti, per facilitare la conversazione e l’ascolto in lingua italiana, per rivivere, ricostruire e condividere con le altre le nostre storie. Il laboratorio è gratuito e prevede una prima parte della lezione di rinforzo grammaticale, soprattutto rispetto ai tempi del verbo che ci permettono di esprimere i concetti temporali di passato, presente, futuro, e che useremo nella seconda parte di ogni incontro (oralmente e per iscritto).