Magione riapre i musei e luoghi della cultura e omaggia l'ingresso a tutti per il mese di Giugno

Il comune di magione riapre i luoghi della cultura. Lo fa in una data molto simbolica, quella del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana.

Museo della pesca, Torre dei Lambardi e Biblioteca comunale, anche se con ingressi contingentati, saranno da questa data di nuovo accessibili al pubblico. Ma c'è di più: i luoghi saranno ad ingresso gratuito per tutti, per l’intero mese di giugno.

Lo ha annunciato l’assessore alla cultura del comune di Magione, Vanni Ruggeri, dopo la lunga chiusura per l’emergenza sanitaria. La riapertura sarà gestita in sicurezza secondo le norme vigenti delle indicazioni ministeriali: i visitatori avranno accesso contingentato negli spazi, dovranno indossare la mascherina, igienizzare le mani con prodotti messi a disposizione e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro.



L'assessore ricorda anche che a Magione la cultura non si è mai fermata grazie a format on line proposti nella pagina facebook Magione Cultura e che tutt’ora proseguono, in collaborazione con gli operatori di Sistema Museo. Documenti di archivio, laboratori, incontri con esperti hanno mantenuto sempre vivo l’interesse verso questi presidi di cultura e di conoscenza.

I nuovi orari

Torre dei Lambardi e Museo della pesca e del Lago Trasimeno accoglieranno i loro visitatori con una riapertura speciale ad ingresso gratuito per tutto il mese di giungo. Le aperture degli spazi museali sono previste per tutti i fine settimana dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Sarà possibile prenotare l’orario di ingresso ai musei sia telefonicamente che via mail. La biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj riaprirà al pubblico adottando la modalità delle prenotazioni telefoniche e on-line per garantire ai suoi utenti il servizio di prestito e restituzione dei libri.