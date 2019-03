Evento che incrocia affabulazione, mito, antropologia del Trasimeno... con due annunci speciali

Alla Biblioteca comunale di Magione, un evento glocal che incrocia affabulazione, mito, storia, arte, antropologia del Trasimeno.

La pennellata internazionale è costituita dalla partecipata presenza dell’Associazione “Russia in Umbria”, presieduta dalla dinamica giornalista Larisa Gavrilova, apprezzata anchor woman, e col valore aggiunto della moscovita Marina Sereda, vice presidente, la quale ha dato corpo in tempo reale a due capolavori d’arte: “vinarelli” non col colore diluito nel vino, ma realizzati esclusivamente con vini Berioli.

L’occasione è stata fornita dalla presentazione del volume di Marco Pareti “Le avventure di Borgo Gioioso”, proposto da figure d’eccellenza del mondo della cultura e della società civile. A coordinare gli interventi l’editore Gianluca Galli (Morlacchi) e, per la politica, il Presidente del Consiglio comunale di Magione, Vanni Ruggeri. Fra i protagonisti della pubblicazione, l'illustratrice Sara Belia. Per il mondo scientifico, la biologa “lacustre” Irene Luzi, nota figura di divulgatrice, attiva nel settore della formazione.

Letture di grande efficacia di Andreina Panico, esponente di punta del Gruppo “Nati per leggere”. L’affabulazione è stata efficacemente sostenuta da Mirko Revoyera, professionista del mondo teatrale e dell’animazione scolastica e non solo. Fra i presenti, l’Inviato Cittadino che ha brevemente relazionato sul ritrovamento dello storico sipario (1814) legato alla leggenda di Trasimeno e della ninfa Agilla, mito peraltro narrato nella parte iniziale del volume. A fare gli onori di casa, il responsabile della biblioteca comunale Francesco Girolmoni. Presente Aurelio Cocchini, presidente della Cooperativa dei pescatori del Trasimeno di San Feliciano. Oltre a Mario Mariuccini, presidente Circolo Anziani di Magione, e Luigi Bufoli, storico presidente della pro loco magionese. Ospiti anche la giovane attrice Annagiulia Romani e Alessandro Mastrini, film maker e cronista.

Roberto Berioli, titolare delle omonime cantine, ha offerto dei vini di propria produzione (presentati dalla bravissima sommelier Irene Rossi) ed è stato omaggiato di un vinarello realizzato dalla brava Marina Sereda. Pari omaggio, naturalmente, è stato destinato all’autore del volume.

Due le novità annunciate da Marco Pareti. La prima prevede la realizzazione dell’audiovisivo del libro, realizzato a favore dei non vedenti, con la voce di Revoyera e le musiche del pianista e compositore Enrico Bindocci. La seconda ghiotta notizia consiste nell’anticipazione della prossima uscita di un nuovo libro di Pareti (“La ragazza del canneto”, edizioni Armando) fiction che prende innesco da un doloroso fatto di cronaca che vide la morte di una ragazza sulle sponde del Trasimeno. Data la bravura dell’autore e l’interesse suscitato fin dal primo annuncio, è facile prevedere un sicuro successo di questa opera di prossima uscita.