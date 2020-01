Magia del Natale a Montone, si prosegue in festa fino all'Epifania

Continua la magia delle feste nell’affascinante borgo di Montone. Tra gli eventi promossi dall’amministrazione comunale, sabato 4 gennaio, alle 17.30, al teatro San Fedele ci sarà la proiezione del film di animazione “Zog e il topo brigante”, in collaborazione con il cinema PostModernissimo di Perugia. Si prosegue, domenica 5 gennaio, con una favola all’antica: “Il gatto con gli stivali”. L’appuntamento per vedere lo spettacolo teatrale della compagnia “Il Teatro dei 90” è alle 16.30 al Museo di San Francesco. A seguire in piazza Fortebraccio, alle 18.30, ci saranno i Pasquellari in vespa e un momento conviviale con il Vespa Club Montone.

A concludere il programma natalizio sarà l’immancabile arrivo delle Befana, lunedì 6 gennaio, che in piazza Fortebraccio, alle 18, porterà doni a tutti i bambini.