Maggio dei libri 2019, 150 studenti si incontrano a Solomeo per "L’importanza del leggere"

L'appuntamento è per lunedì 27 maggio, dalle ore 10 alle 13, al Teatro del Borgo di Solomeo dove circa 150 studenti di Liceo “A. Pieralli”, Liceo Scientifico "G. Galilei”, Istituto “A. Capitini” e Istituto “G. Bruno” prenderanno parte ad un incontro sul tema dell'importanza del leggere all'interno del Maggio dei libri 2019.

La Regione Umbria sin dalla sua prima edizione dell’evento invita enti ed istituzioni bibliotecarie a realizzare iniziative per l'occasione. Ad oggi sono state registrate nel sito del Maggio dei libri 179, che si svolgono in 43 Comuni (20 nella provincia di Perugia e 14 nella provincia di Terni).

La Regione ha organizzato direttamente iniziative di rilievo. Per il 2019 è stata invitata dal Centro per il libro e la lettura a collaborare all'organizzazione dell’incontro a Solomeo che vede coinvolti oltre agli studenti delle scuole umbre anche l’assessore regionale alla cultura, il Presidente del Centro per il libro e la lettura Romano Montroni, il teologo e scrittore Vito Mancuso, il blogger, comico e scrittore Filippo Caccamo e l'imprenditore Brunello Cucinelli che, da sempre sensibile al tema dei libri e della lettura, ospita l'evento.

Il Centro per il libro e la lettura assegnerà a Cucinelli il titolo di Ambasciatore della lettura per il suo impegno nel settore. Ai partecipanti verrà consegnata copia del libro “Il Sogno di Solomeo”, dono di Brunello Cucinelli.