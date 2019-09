Il Maestro Attanasi a Torgiano per Umbria Music Fest International 2019

Il concerto evento del Maestro Walter Attanasi presso Umbria Music Fest International XX edizione avrà il sostegno di Listone Giordano e Fondazione Guglielmo Giordano.

L'evento si terrà presso la Chiesa di San Bartolomeo a Torgiano il 14 settembre alle ore 21.30.

La manifestazione rientra nelle celebrazioni del ventennale dell'Umbria Music Fest International, Festival che si svolge da anni in Umbria e a Praga.

Per questa particolare occasione il Maestro ha coinvolto l'orchestra da camera I SalentoSi, composta da una selezione tra i migliori musicisti del Salento.

Ad impreziosire la serata sarà la presenza di un solista d'eccezione, come il Maestro Nello Salza, tromba di fama internazionale e solista preferito del Maestro Ennio Morricone.



Per il concerto è prevista entrata libera.