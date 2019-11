"Lupo e uomo", a Spoleto un incontro dibattito sulla relazione tra natura e cultura

Sabato 23 novembre 2019, alle ore 9.00, si terrà a Spoleto il convegno dal titolo “Lupo e Uomo – animali in un ambiente di relazioni virtuose”, presso la sala conferenze di Palazzo Mauri.

L’affascinante quanto complesso e problematico rapporto tra uomo e lupo è al centro di un incontro che si propone di far luce su alcuni aspetti di quel delicato binomio tra natura e cultura.

Il convegno sarà strutturato come workshop in due sessioni dedicate alla “storia” e al “futuro”. Nella sessione mattutina nel corso del quale verrà fatto il punto sullo status delle conoscenze interverranno Duccio Berzi, Luca Convito, Paolo Forconi, Franco Perci e Massimo Scandura - moderati da Andrea Sisti - per far luce sullo studio dell’etologia del Canis lupus italicus, sui dati scientifici di presenza della specie nel territorio regionale, sui dati oggettivi circa i problemi di convivenza con l’uomo, tenendo presente al contempo la cultura secolare e la resilienza della attività agro-zootecniche nei confronti di questo carismatico animale. Nella sessione pomeridiana è previsto un dibattito da sviluppare su tavoli di lavoro tematico. Si auspica che vengo infine formulato un documento programmatico che l’amministrazione comunale possa utilizzare come strumento per affrontare le nuove problematiche di convivenza tra uomo e lupo, trasformandole in occasione di sviluppo .

L’iniziativa è realizzata dall'Assessorato all'Ambiente e all’Agricoltura del Comune di Spoleto in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltura e la Fattoria didattica Agrileisuretime.