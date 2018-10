A caccia dei luoghi ricchi d'arte ma non accessibili, a Perugia si aprono le porte: due settimane da favola

Ad ottobre tutti a caccia dei luoghi invisibili di Perugia: la kermesse, giunta alla Quinta edizione, dal 5 al 7 e dal 12 al 14, animerà la città con una serie di eventi alla scoperta di luoghi ricchi di storia e di arte normalmente inaccessibili al pubblico e poco conosciuti, scoprendo i capolavori artistici che si nascondono nella città. Gli itinerari comprendono trekking urbano, escursioni in bici e passeggiate con gli amici a 4 zampe, giochi in piazza per bambini e tante visite guidate, quest’anno anche con merenda o aperitivo finale, con una interessante novità: la presenza del “padrone di casa” in veste di guida turistica. Per tutte le visite guidate, sia quelle gratuite sia quelle che richiedono un contributo a sostegno dell’iniziativa, è richiesta la prenotazione al 3298282214 .

La grande novità dell’edizione 2018 di Luoghi invisibili è rappresentata dall’evento denominato “padroni di casa”, che consentirà anche agli addetti ai lavori di partecipare direttamente alle iniziative in veste di Cicerone; senza dimenticare il tour per le “chiese di Don Nello”, un omaggio al prete-artista (Nello Palloni) cui sarà dedicata dal 21 dicembre una mostra itinerante con focus a palazzo della Penna.

Si comincia venerdì 5 ottobre a Palazzo dei Priori dove il sindaco Andrea Romizi illustrerà le meraviglie dell’edificio simbolo della città. Seguirà poi la visita all’Arco Etrusco con la soprintendente Marica Mercalli, il Palazzo vescovile insieme al vescovo Paolo Giulietti, il complesso di San Pietro con il direttore della Fondazione Agraria Mauro Cozzari, Palazzo Gallenga con il rettore Giovanni Paciullo e Palazzo della Penna con l’assessore comunale Maria Teresa Severini.

Non mancherà una sorta di circuito per visitare le sedi delle confraternite e degli ordini cavallereschi alla scoperta di luoghi dove ferve l’attività. Numerose le visite guidate in programma, a partire da quelle che tornano a grande richiesta per il successo riscosso negli ultimi due anni, come quella alla Tomba Etrusca dello Sperandio o alle soffitte del complesso di San Domenico. Interessanti anche le escursioni Perugia in bicicletta e il trekking urbano nei luoghi composteliani.

Tra i “luoghi nascosti” che apriranno le loro porte in questi due fine settimana ci saranno anche i monasteri di Santa Agnese, della Beata Colomba e di Santa Caterina, che comprendono merenda con i biscotti del monastero, e la Chiesa della Compagnia della Morte, mentre il professor Franco Ivan Nucciarelli illustrerà i segreti della Domus Pauperum, recentemente ristrutturata. Ampio spazio sarà dedicato anche ai bambini con i laboratori del sabato a tema “Storie di personaggi invisibili” (nel museo chiostro della cattedrale) e con “Acropolis”, il grande gioco che si svolgerà la domenica del primo weekend in piazza IV Novembre.

Il programma completo 2018:

Venerdì 5 ottobre

Ore 12.00 – “Visite con il padrone di casa” – Il Palazzo dei Priori con il sindaco Andrea Romizi

Ore 15.00 – “Cimitero Monumentale”. Visita guidata. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Ore 16.00 – “Domus Pauperum” – Visita guidata. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Sabato 6 ottobre

Ore 10.00 – “Le chiese di don Nello” Murali, vetrate e mosaici; anteprima della mostra antologica di dicembre (a cura di Massimo Duranti e Andrea Baffoni, curatori della mostra). Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Ore 10.00 – “Trekking urbano compostellano: itinerario a piedi nei luoghi jacopei di Perugia” (a cura della prof.ssa Dianella Gambini). Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Ore 11.00 – “Chiesa della Compagnia della Morte” – Apertura straordinaria.

Ore 15.30 – “La tomba etrusca dello Sperandio”. Visita guidata. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 8,00

Ore 16.00 – “Storie di personaggi invisibili” Laboratori per bambini (a cura dell’Associazione Pepita). Museo chiostro della Cattedrale.

Ore 17.00 – “La Torre di Porta Sant’Angelo e la collezione di strumenti musicali”. Visita guidata con aperitivo. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 10,00

Ore 19.00 – “La Torre di Porta Sant’Angelo e la collezione di strumenti musicali”. Visita guidata con aperitivo. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 10,00

Domenica 7 ottobre

Ore 10.00 – “Di Torre in Torre”. Evento dell’Associazione Priori. Prenotazione presso IAT o ai numeri tel.0755736458 – 0755772686

Ore 10.30 – “Pelosissima”. Passeggiata con i nostri amici a 4 zampe (a cura dell’Ass. Amico Peloso)

Ore 15.30 – “Monasteri: arte, storia & biscotti”. Visita ai monasteri di Sant’Agnese, della Beata Colomba e di Santa Caterina. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Ore 15.30 – “Le soffitte di San Domenico” (a cura dell’Opera Basilica di San Domenico). Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Ore 16.00 - “Acropolis” Grande gioco per famiglie con bambini (a cura dell’associazione Pepita). Chiostro della cattedrale, in Piazza IV Novembre.

Venerdì 12 ottobre

Ore 12.00 – “Visite con il padrone di casa” – L’Arco Etrusco con il Sopraintendente Mercalli.

Ore 15.30 – “Cavalieri e pellegrini”. Visita alle sedi di ordini cavallereschi e confraternite. Chiesa San Luca, Chiesa di San Severo, Ordine Equestre del Santo Sepolcro, Confraternita del Sant’Anello in Cattedrale, Confraternita di San Jacopo. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Ore 15.30 - “Visite con il padrone di casa” - Complesso di San Pietro (Fondazione Agraria) con il Direttore Mauro Cozzari.

Ore 16.30 - “Visite con il padrone di casa” - Palazzo della Penna con l’Assessore Maria Teresa Severini.

Ore 18.00 - “Visite con il padrone di casa” - Palazzo Gallenga con il Rettore Giovanni Paciullo.

Sabato 13 ottobre

Ore 9.30 – “Perugia in bicicletta” – Partenza dal Minimetrò di Pian di Massiano

Ore 10.00 – “Le chiese di don Nello” Murali, vetrate e mosaici; anteprima della mostra antologica di dicembre (a cura di Massimo Duranti e Andrea Baffoni, curatori della mostra). Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Ore 10.00 – “Trekking urbano compostellano: itinerario a piedi nei luoghi jacopei di Perugia” (a cura della prof.ssa Dianella Gambini). Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Ore 11.00 – “Chiesa della Compagnia della Morte” – Apertura straordinaria.

Ore 15.30 - “Visite con il padrone di casa” - Palazzo vescovile in compagnia di Mons. Paolo Giulietti.

Ore 16.00 – “Domus Pauperum” – Visita guidata con il Professor Franco Ivan Nucciarelli

Ore 16.00 - “La chiesa di Santo Spirito e gli Oratori di Porta Eburnea”. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Ore 16.00 – “Storie di personaggi invisibili” Laboratori per bambini (a cura dell’Associazione Pepita). Museo chiostro della Cattedrale.

Ore 17.00 - "Arte e artigianato, dal Perugino ad oggi". Visita guidata ai laboratori artigiani contemporanei e ai luoghi delle botteghe di un tempo. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 8,00

Domenica 14 ottobre

Ore 10.00 – “La tomba etrusca dello Sperandio”. Visita guidata. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 8,00

Ore 10.00 – “La Torre di Porta Sant’Angelo e la collezione di strumenti musicali”. Visita guidata con aperitivo. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 8,00

Ore 10.30 – “Cimitero Monumentale”. Visita guidata. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Ore 11.30 – “La Torre di Porta Sant’Angelo e la collezione di strumenti musicali”. Visita guidata con aperitivo. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 10,00

Ore 15.30 – “Monasteri: arte, storia & biscotti”. Visita ai Monasteri di Sant’Agnese, della Beata Colomba e di Santa Caterina. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Ore 15.30 – “Le soffitte di San Domenico” a cura dell’Opera Basilica di San Domenico. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 5,00

Ore 17.00 – “Voci dal tempo. Poeti, artisti, santi e filosofi raccontano l'antica via sacra". Visita guidata con aperitivo finale. Contributo a sostegno all’iniziativa €. 10,00