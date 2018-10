Luoghi Invisibili 2018, le meraviglie della Perugia nascosta: grande apertura con il sindaco Andrea Romizi

Apertura alla grande per Luoghi Invisibili 2018 insieme al sindaco di Perugia Andrea Romizi. Da perfetto “padrone di casa”, il primo cittadino di Perugia, insieme a Francesco Vignaroli, in veste di guida oltre che di consigliere comunale, ha illustrato i segreti di alcune stanze di Palazzo dei Priori che non sono normalmente aperte o frequentate dal grande pubblico. Si è iniziato con la sala Rossa per passare poi alla sala Gialla e a quella Verde, cioè l'ufficio del sindaco. Non sono mancate le curiosità relative agli affreschi e alla vita passata del palazzo simbolo della città. Il percorso è proseguito poi nella sala del Consiglio, nella sala Falcone e Borsellino (l'attuale sala della Giunta) fino alla sala dei Sindaci, per concludersi all'interno della Sala della Vaccara, l'antico ufficio del catasto. L'iniziativa, la prima delle visite guidate con i padroni di casa che contraddistingue l’edizione 2018 di Luoghi Invisibili, ha richiamato 40 visitatori, perugini e non solo, affascinati dall'idea di conoscere più da vicino Palazzo dei Priori e, soprattutto, di avvicinare l'eccezionale guida della giornata. Il sindaco si è mostrato interessato e divertito e non si è sottratto alle numerose domande dei partecipanti.

Dopo un sabato un po’ penalizzato dalla pioggia (tra visite alle chiese di Don Nello e alla Torre di Porta Sant’Angelo e l’apertura straordinaria della Chiesa della Compagnia della Morte in piazza Piccinino), nel programma della domenica sono previste alle ore 9 la visita alle torri con l’associazione Priori (prenotazione presso IAT o tel. 0755736458 – 0755772686) e nel pomeriggio le apprezzatissime visite ai monasteri di Sant’Agnese, della Beata Colomba e di Santa Caterina e le soffitte del complesso di San Domenico (entrambe alle ore 15,30). Famiglie e bambini sono invitati alle ore 16 nel Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo in piazza IV Novembre per il gioco in piazza Acropolis.

Le visite del sabato annullate a causa delle condizioni metereologiche non favorevoli (come la visita alla tomba dello Sperandio il trekking urbano compostellano) saranno recuperate nel secondo weekend di Luoghi Invisibili (12-14 ottobre). Causa pioggia anche la Pelosissima, la passeggiata domenicale nel centro storico in compagnia dei propri cani, slitta a domenica 14 ottobre, sempre con partenza alle ore 10,30 dai Giardini Carducci.



Informazioni e prenotazioni al 329-8282214.