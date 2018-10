Luoghi Invisibili Perugia 2018, arriva il primo week end: il sindaco Andrea Romizi, cicerone per un giorno, pronto per l'inaugurazione

Sarà il sindaco Andrea Romizi ad inaugurare l’edizione 2018 di Luoghi Invisibili Perugia, venerdì 5 ottobre alle ore 12, aprendo al pubblico le sue stanze e accompagnando i visitatori alla scoperta delle sale meno conosciute e frequentate di Palazzo dei Priori, l’edificio simbolo della città. La prima delle “visite guidate con il padrone di casa” che caratterizzano la quinta edizione di Luoghi invisibili darà quindi il via al primo fine settimana (5-7 ottobre), che venerdì prevede anche la visita al cimitero monumentale di Perugia (ore 15) e alla Domus Pauperum recentemente ristrutturata (partenza alle 16 da Corso Bersaglieri 84).

Sabato le prime porte che si apriranno al pubblico (ore 10) saranno quelle delle Chiese di Don Nello (Santa Lucia che è punto di incontro, Santa Barnaba, Santa Maria di Colle e San Biagio e San Sabino) con i murali, le vetrate e i mosaici realizzati da don Nello Palloni. La visita, anteprima della mostra antologica di dicembre curata da Massimo Duranti e Andrea Baffoni, rientra nelle celebrazioni del decennale della morte del sacerdote e artista perugino. Spazio anche alla ricreazione e all’attività fisica con il trekking urbano compostellano, un itinerario a piedi nei luoghi jacopei di Perugia, che inizia sempre alle ore 10, e alle 11 apertura straordinaria della Chiesa della Compagnia della Morte. Nel pomeriggio torna a grande richiesta, dopo il successo delle passate edizioni, la visita alla tomba etrusca dello Sperandio, mentre per i bambini, alle ore 16, nel Chiostro della Cattedrale, primo laboratorio organizzato dall’associazione Pepita sul tema Storie di Personaggi Invisibili. Chiude la giornata, con doppio turno alle 17 e alle 19, la visita alla Torre di Porta Sant’Angelo e alla collezione di strumenti musicali, che prevede anche un aperitivo finale.

Domenica si inizia alle ore 9 con la visita alle torri a cura dell’Associazione Priori (prenotazione presso IAT o ai numeri tel. 0755736458 – 0755772686) mentre alle 10.30 è la volta della passeggiata “Pelosissima” con l’associazione Amico Peloso e i nostri amici a quattro zampe. Nel pomeriggio (ore 15,30) visite guidate ai monasteri di Sant’Agnese, della Beata Colomba e di Santa Caterina. In alternativa alla stessa ora visita guidata alle spettacolari soffitte del complesso di San Domenico. Infine, alle 16, un evento unico (senza repliche nel successivo weekend) dedicato alle famiglie con bambini: è Acropolis, il grande gioco in piazza che si svolgerà nel Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo in piazza IV Novembre.