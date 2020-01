Luci sul Trasimeno, inizio anno con il tuffo di "Mister Trasimeno Ok"

A Castiglione del Lago il 2020 è cominciato alla grande con "Luci sul Trasimeno", che ha proposto il beneaugurale tuffo di “Mister Trasimeno Ok” ai piedi dell’Albero di Natale sull’acqua più grande del mondo. Alle 12 in punto, di fronte a oltre 200 spettatori in una giornata di sole, tre impavidi tuffatori hanno affrontato le fredde acque del lago. Un’iniziativa divertente e autoironica ideata dall’associazione “Quelli del 65”, seconda edizione della “sfida al freddo” che si candida a diventare un appuntamento fisso per gli inizi dell'anno a Castiglione del Lago e per tutto il Trasimeno.

Quest’anno si sono cimentati Andrea Micci, Anna Bigozzi e Gabriele Olivo che con i costumi storici dei bagnanti dell'inizio dello scorso secolo hanno augurato a tutti un bellissimo 2020, accompagnati nella loro impresa da Giorgio Brusconi con il suo gommone e da Rodolfo Barbanera che ha coordinato l’evento.

Il senso del nostro progetto “Luci sul Trasimeno”, con i suoi 1050 metri, 2590 lampadine, 5000 metri di cavi sono i numeri del grande albero, è un modo per accendere una speranza sul futuro del lago. C'è ancora tempo fino al 6 gennaio per ammirare e godere dello spettacolo che offrono il Poggio, la Rocca del Leone e il Trasimeno illuminati.