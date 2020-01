Litigare nella coppia? Si può farlo in maniera costruttiva. Un seminario con la Casa della Tenerezza

"L'amore non è bello se non è litigarello", diceva un vecchio adagio. In effetti, nella coppia il litigio è in una certa misura fisiologico: è uno scambio di idee magari diverse tra persone che condividono la vita insieme, con le sue scelte cruciali, i suoi momenti difficili e le sue fatiche, ma anche le cose belle. Litigare, quindi, a volte è inevitabile. Ma bisogna saperlo fare. Come? esiste un modo per litigare in maniera "sana", senza offendersi e ferirsi, senza minare alla base il rapporto di coppia e avvelenarsi a vicenda l'aria che si respira? Ebbene sì, ed è quanto si propone di indicare il Centro Familiare Casa della Tenerezza con il suo seminario "Elogio del litigio di coppia", che si svolgerà ad Assisi i prossimi 8 e 9 Febbraio.

Programma e scheda di iscrizione disponibili a questo link: https://www.casadellatenerezza.it/giornate-nazionali-di-spiritualita-8-9-febbraio-2020-elogio-del-litigio-di-coppia/