Il nuovo libro di poesie del grecista Donato Loscalzo, presentazione alla Domus Pauperum della Mercanzia

Presentato, alla Domus Pauperum della Mercanzia, un libro di poesia che accredita un’eccellenza di scrittura e sensibilità. Si tratta dell’ultima impresa letteraria di Donato Loscalzo, uscita per DiFelice Edizioni, col titolo “dietro l’estate”, rigorosamente minuscolo. Per quella pulsione minimale che anima lo spirito del coltissimo grecista dello Studium perusinum. E che induce Donato ad abolire l’interpunzione: un’uscita dai binari della norma, una facoltà concessa al lettore di ritmare i versi sui palpiti del cuore.

La collana ha nome “Il gabbiere”, riferendosi al marinaio addetto alla manovra delle vele di gabbia, posto in un elevato punto di osservazione: come dire che la poesia ci consente di vedere lontano, o antivedere, per dirla sul piano “profetico”.

Donato – si sa – è un raffinato conoscitore della poesia e si fa piccolo, troppo piccolo, per innata modestia e per “eccesso” di cultura. Solo chi molto sa, e molto ha letto, può legittimamente avvertire i limiti della propria pagina, permettendosi il “lusso” della modestia.

La presentazione è stata un evento, capace di incrociare poesia e musica, letture critiche e affabulazione, intelligenza e complicità. Difatti alcune liriche, spesso intervallate da stacchi musicali, sono state proposte dall’attore Maurizio Modesti. Il profilo critico spettava all’amica Giovanna Albi e all’italianista Simone Casini. Il libro è semplicemente strepitoso e ne daremo conto in una prossima recensione. Basti per adesso dire che la voce poetica di Donato Loscalzo si distingue ed eccelle nel panorama nazionale della letteratura contemporanea.