La partita di pallone, il libro dei medici che giocavano a calcio e dell'eccellenza dell'ospedale

Non solo il racconto di attività sportive amatoriali - epici tornei di calcio su campi di periferia - per il gusto di stare insieme e magari favorire quella integrazione che anni dopo si sarebbe chiamata attività multidisciplinare, ma anche la storia del Policlinico di Monteluce.



Il professore emerito Adolfo Puxeddu con il libro "La partita di pallone" racconta un periodo della storia di Perugia contrassegnato dalla nascita di una Scuola di Medicina che ha formato intere generazioni di professionisti che assicurano ricerca e assistenza di eccellenza. Il ricavato della vendita del volume è destinato interamente al " Comitato per la vita Daniele Chianelli".



Alla presentazione programmata per venerdì 28 settembre nel salone d'onore di Palazzo Gallenga sede della Università per Stranieri di Perugia interverranno i protagonisti di quelle epiche sfide e due ospiti di eccezione del Perugia dei miracoli, Ilario Castagner e Franco Vannini.