LETTI PER VOI Di libri così se ne vede uno ogni dieci anni, presentazione del volume di Marcello Ramadori “Il sole, la luna e le altre cose”

Di libri così se ne vede uno ogni dieci anni. Questa la sintesi e il giudizio sulla presentazione del volume di Marcello Ramadori “Il sole, la luna e le altre cose” (Morlacchi editore). Un’opera che segue la pubblicazione de “L’anagrafe del nostro scontento” e che ha riunito, presso la Galleria Artemisia di via Alessi, un alto numero di amici ed estimatori del noto intellettuale e musicista.

Dopo un’introduzione di carattere editoriale della brava Jessica Cardaioli, impaginatrice ed editor, è stata eseguita una poesia, voltata in ballata musicale e proposta (voce e chitarra) da Norberto Paolucci. Quindi la presentazione col coordinamento dell’Inviato Cittadino che ha anche curato la prefazione.

Un divertente ping pong ha visto intervenire, a più riprese, il raffinato musicista Nino Marziano, qui in veste di impegnato ed efficace lettore. Non è mancato un saluto e un intervento sulle proprie opere da parte della pittrice Alessia Cigliano, in mostra all’Artemisia fino al 2 marzo. Lo stesso Ramadori, chiamato in causa a più riprese, ha declinato temi poetici e fonti d’ispirazione della sua pagina: la terra d’origine (Scheggino), personaggi e tradizioni, i valori familiari, l’amore, l’amicizia. E, non ultime, incisive riflessioni sull’avventura esistenziale, profonda e misteriosa.