"L’Italia e la politica internazionale" e il ruolo cruciale di Perugia, la presentazione del libro

L'11 dicembre alle 18 la Feltrinelli (a Perugia, in Corso Vannucci) ospita la presentazione del volume di Emidio Diodato e Federico Niglia dell'Università per Stranieri di Perugia, "L’Italia e la politica internazionale. Dalla Grande Guerra al (dis-)ordine globale" (Carocci editore).

A discuterne con gli autori saranno Giuliana Grego Bolli, Rettrice dell’Università per Stranieri, Mario Giro, già viceministro agli Esteri e professore dell’Università per Stranieri e il giornalista Roberto Conticelli.

"In cento anni di storia, la politica estera italiana è divenuta sempre più un oggetto del confronto tra le forze politiche, ma anche tra il “popolo” e gli esperti o ai tecnici. Il libro rappresenta un tentativo di analizzare un secolo di scelte internazionali dell’Italia – le sue alleanze, le sue guerre, i suoi successi e i suoi fallimenti – alla luce del rapporto controverso tra gli italiani e le proprie istituzioni". E ancora: "Si scopre che Perugia, anche per il ruolo particolare dell'Università per Stranieri, è stata un luogo dove è passata la politica estera italiana: negli anni del fascismo, quando si impostò il discorso sulla promozione della lingua e della cultura italiana in considerazione dell’importanza che queste hanno per promuovere il paese nel mondo; nei primi anni della Repubblica, quando il Ministro degli esteri e rettore dell'Università, Carlo Sforza, pronunciò un famoso discorso che avrebbe portato all’ingresso dell’Italia in Europa".