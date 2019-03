"L'amore al tempo del design", il romanzo di Stelio Zaganelli conquista le librerie

Grande successo di critica e pubblico per il nuovo romanzo di Stelio Zaganelli, “L'amore al tempo del design”, edito da Bertoni Editore, nelle librerie dal 7 dicembre 2018. Il libro si avvia in poco più di tre mesi a raggiungere vendite a quattro cifre, da qui la definizione di best seller di provincia. Recensito positivamente da Mino Lo Russo nella sua rubrica all'interno del Tgr di RaiTre e numerose altre recensioni e interviste ne decretano il continuo successo. Il titolo è ispirato all’Amore ai tempi del colera di Gabriel Garcia Marquez.

Stelio Zaganelli scrive a tempo pieno da diversi anni. Ha seguito un corso di scrittura creativa con la Poetessa Marcella Massidda molti anni fa. E’ stato fondamentale, la scrittura ha bisogno di essere affinata e alimentata, sempre.

Il libro è autobiografico nei luoghi, l’autore ha voluto ricordare le città a lui care. Perugia dove ha sempre vissuto, Ferrara, e il suo mare, che gli ha dato i natali, Firenze dove è diventato architetto, nel libro si parla molto anche di architettura e design, sue passioni e suo pane per molti anni. Milano dove è stato molte volte per lavoro, arte e design, e per piacere. I personaggi sono un mix di tante persone che ha conosciuto e incontrato lungo il suo cammino. E’ impossibile tracciarne i tratti reali e quelli frutto di fantasia.

Il diamante in copertina è la metafora migliore per rappresentare ciò che ognuno di noi può essere, un cristallo che ricorda il Cristo sempre come metafora, cioè un essere di luce che può guarire se stesso e il mondo, oltre la paura, i traumi, la sofferenza o la gioia effimera, il piacere, etc. Attraverso l’immaginazione. Che è per l’autore un atto rivoluzionario, cioè di rottura e cambiamento.

Il libro è nato nel 2013 dopo un viaggio in Messico, lontano da casa l’autore si è reso conto di quanto teneva alle persone e alle città della sua vita, in prima stesura, poi ha apportato modifiche e correzioni, fino all’ultima stesura di dicembre, poco prima della presentazione, un libro che ha cinque anni di gestazione.

A metà libro si parla delle scale mobili e del centro storico di Perugia, si sottintende un omaggio e ricordo a suo nonno, l’avvocato Stelio Zaganelli, che fu sindaco dal ’78 all’80 avviando i progetti delle scale mobili, tutt’ora validissime dopo 40 anni, la ripavimentazione di Corso Vannucci e il restauro di interni ed esterni di molti monumenti e palazzi del centro.

Per quanto riguarda le influenze letterarie all’interno del libro l’autore ha fatto tesoro di letture come Narciso e Boccadoro di Hesse per i personaggi principali, American Psyco di Bret Easton Ellis, Angeli e demoni di Dan Brown. Anche Haruki Murakami per la parte immaginifico fantastica ricorrente in tutto il libro. In sostanza il romanzo è un libro sull’immaginazione. Stelio Zaganelli si porta sempre dietro il molto cinema, soprattutto indipendente americano, e i tanti fumetti, soprattutto d’autore, che negli anni ha divorato.

