Perugia, la libreria Mannaggia festeggia tre anni: "36 classici in omaggio per i primi 36 clienti"

Tre anni di libreria Mannaggia in via Cartolari. E sabato 15 febbraio si festeggia: "A partire dalla mattina - spiegano dalla libreria - saremo aperti con il consueto orario continuato dalle 10:00 alle 20:00 - ci saranno ben 36 classici in omaggio per i primi 36 acquirenti. Anche quest’anno si tratterà di omaggi "al buio": libri già impacchettati da scegliere in base ad alcuni indizi che noi librai mannaggici scriveremo sulle confezioni, con le misteriose calligrafie che ci contraddistinguono". E ancora: "Altri omaggi e sorprese saranno distribuiti casualmente nell'arco dell'intera giornata! Siete dunque invitati ad aggirarvi tra gli scaffali a più riprese o per intere ore durante la giornata: potrebbe capitare a te". Dalle 18, poi, "imbandiremo uno dei nostri tavoli con un sostanzioso aperitivo che accompagnerà i 36 brindisi che faremo con ognuno dei presenti".

Perché, spiegano Carlo e Francesca, "chi conosce il pianeta Mannaggia, libreria indipendente del centro storico di Perugia, sa che è una piacevole abitudine della libreria festeggiare un nuovo libro, l'incontro con un autore, l'amore per la lettura. E quando una libreria cresce bisogna assolutamente fare festa. Tre anni di attività, di presentazioni, di incontri con scrittori ed editori, tre anni di lettori, di letture ad alta voce, di libri preferiti, amati, consigliati, chiacchierati. Tre anni sono un piccolo ma importante traguardo per una libreria indipendente e il pianeta Mannaggia, con i suoi librai Carlo e Francesca, dedica la giornata del 15 febbraio alla festa".