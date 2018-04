Le canzoni di Irene Higginbotham e il jazz anni '40 alla libreria Aurora di Spoleto

Il jazz degli anni '40 attraverso le canzoni di Irene Higginbotham. Questo il titolo del concerto monografico che si terrà giovedì 12 aprile alle 21.30 alla Libreria Aurora di Spoleto, in via dell’Anfiteatro 12. Una serata che vedrà di scena il duo formato da Claudia Aliotta (voce) e Manuel Magrini (pianoforte). La cantante proporrà un percorso musicale attraverso blues, jive, ballad e song ricche di swing firmate dalla più prolifica songwriter della storia del jazz, accompagnata da uno dei più grandi talenti del jazz italiano, il pianista Manuel Magrini, Premio Luttazzi 2017 e artista fra i più creativi ed eclettici della sua generazione.

L’evento vuole essere un’anteprima delle celebrazioni per il centenario della nascita della compositrice che prenderanno il via a giugno. Irene Higginbotham, nipote di J. C. Higginbotham, trombonista di Armstrong, fu attiva nella scena musicale di New York per tutti gli anni Quaranta sino ai primi anni Cinquanta scrivendo sia brani vocali che strumentali che furono incisi da personaggi del calibro di Louis Armstrong, Billie Holiday, Dinah Washington, Peggy Lee, NatKing Cole, Anita ODay, Coleman Hawkins, Fatz Waller, Cab Calloway e Louis Jordan. Il suo brano più noto, Good Morning Heartache, fu rilanciato negli anni ‘70 da Diana Ross come brano portante della colonna sonora del biopic dedicato a Billie Holiday e subito dopo fu registrato in centinaia di nuove versioni dai più grandi interpreti della musica americana.

L’ingresso (5 euro) è riservato ai soli soci, ma sarà possibile tesserarsi la sera dell’evento. I posti sono limitati ed è possibile prenotare l’ingresso scrivendo alla pagina facebook Libreria Aurora o all’indirizzo email ass.cult.aurora@gmail.com.