Lexus, il brand automobilistico di lusso arriva a Perugia: la presentazione

Performance. Design. Innovazione. Tre parole importanti che descrivono in modo esaustivo quello che è il mondo Lexus. Ora finalmente questo brand di lusso del gruppo Toyota arriva in Umbria con il taglio del nastro per la prima e unica concessionaria del marchio in regione. Sarà l’occasione anche per far vedere la straordinaria Lexus UX Hybrid, il rivoluzionario crossover recentemente presentato in anteprima italiana alla 75° Mostra del Cinema di Venezia.

Giovedì 4 ottobre è la data di inaugurazione a Perugia della concessionaria Lexus Toy Motor presso lo showroom Toy Motor nella sede di via Corcianese, a Sant’Andrea delle Fratte: dalle ore 18.30 è previsto un evento alla presenza, tra gli altri, dell’amministratore delegato Toyota Italia, Mauro Caruccio, e di rappresentanti delle istituzioni cittadine.