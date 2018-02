La città di Spoleto pronta ad accogliere la cantautrice Levante per il debutto del suo tour teatrale

Un pubblico delle grandi occasioni è pronto ad applaudire la prima del nuovo spettacolo teatrale di Levante. Da Spoleto prende il via sabato 24 febbraio (ore 21.15) il nuovo tour italiano della cantautrice dopo la parentesi europea. Il debutto del ‘Caos in teatro tour 2018’ è previsto al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti per la stagione artistica ‘Live in Umbria 2018’ curata da Athanor Eventi. Dal vivo Levante porterà i brani del suo ultimo lavoro discografico e le canzoni che hanno segnato la sua carriera artistica.

Dopo il ‘tango nuevo’ di Roberto Herrera, che ha emozionato Spoleto con tutta la sua carica passionale sabato 17 febbraio, il teatro spoletino sarà nuovamente al centro della scena e per il concerto di Levante già sold out da alcune settimane. Tutto è pronto quindi ad accogliere la cantautrice che già da domani, martedì 20 febbraio, sarà in città per le prove del suo nuovo spettacolo. Come lo scorso anno con Max Gazzè, anche Levante ha scelto Spoleto per iniziare con gli stimoli giusti questo importante tour.

Caos in teatro tour

Dal 24 febbraio quindi la cantautrice torna in Italia, dopo il ‘Caos in Europa tour 2018’, con uno spettacolo più raccolto, più adatto all’atmosfera elegante dei teatri: sarà un tour composto da concerti nei principali teatri italiani con i brani dell’artista proposti dal vivo con arrangiamenti del tutto inediti.

Levante, dal 2017 nella nuova giuria di X Factor (il talent show di Sky), è l’autrice che canta il nuovo pop. Un fenomeno sui social, migliaia di dischi venduti, concerti sold out e un libro ‘Se non ti vedo non esisti’ (Rizzoli) arrivato già alla quinta ristampa. Dopo un anno straordinario all’insegna del successo dell’ultimo lavoro discografico ‘Nel caos di stanze stupefacenti’, del suo primo romanzo, due tour da tutto esaurito e il debutto televisivo a X Factor, la cantautrice torna quindi dal vivo in tour nel 2018 con un nuovo spettacolo. ‘Caos in Europa tour 2018’ Levante ha portato dai primi di febbraio all’estero un concerto più rock, adatto ai locali che l’hanno ospitata, per poi dare il via ora da Spoleto alla tournée teatrale italiana più intima.

Dopo il debutto al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto il 24 febbraio, per Levante sarà poi la volta di Firenze il 26 al Teatro Verdi e il 27 a Bologna al Teatro Celebrazioni. Il 3 marzo toccherà a Trento all’Auditorium Santa Chiara, il 5 al Teatro Dal Verme di Milano, il 6 a Genova al Teatro Politeama, l’8 a Roma all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli), il 10 a Senigallia al Teatro La Fenice, il 12 a Napoli al Teatro Augusteo, il 13 a Lecce al Teatro Politeama, il 19 a Torino al Teatro Colosseo, il 22 a Palermo al Teatro Biondo, il 23 a Catania al Teatro Metropolitan. Il tour si concluderà il 30 marzo al Gran Teatro Geox di Padova.