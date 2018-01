Levante inizia il suo tour dall'Umbria: debutto con ‘Caos in teatro tour 2018’

Da Spoleto prenderà poi il via, il 24 febbraio 2018 (ore 21.15), il nuovo tour italiano di Levante dopo la parentesi europea. Il debutto del ‘Caos in teatro tour 2018’ è previsto dal Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Dal vivo Levante porterà i brani del suo ultimo lavoro discografico e le canzoni che hanno segnato la sua carriera artistica. Prevendite nei circuiti Ticket One e Ticket Italia. Prevendite anche qui (https://www.ciaotickets.com/evento/levante-caos-teatro-spoleto)