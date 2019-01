LETTI PER VOI - Sugli scaffali Valeria Ventura col suo “Le innocenti” , uno dei libri più belli letti in questi ultimi anni e... ambientato a Perugia

Sugli scaffali Valeria Ventura col suo “Le innocenti” (Tozzuolo editore, pp. 186, euro 18), uno dei libri più belli letti in questi ultimi anni. Bello per ciò che dice e per come lo dice. Uno stile perspicuo, raffinato, sofisticato e insieme democratico.

Dopo l’esordio con “Stranieri, nove storie a Perugia” (in cui Valeria faceva aggio su storia e storie dipanatesi alla Stranieri, dove è stata docente di lingua e cultura italiana), stavolta la scrittrice si cimenta con un plot che incrocia egregiamente storia e fiction.

Il primo punto di forza dell’opera è proprio l’ambientazione perugina e la perfetta contestualizzazione storica, in termini di date e dati, personaggi reali e di fantasia.

E poi si tratta di un libro declinato tutto al femminile, senza cadere nella trappola del femminismo d’antan.

Sarah, Benedetta e Domitilla, diverse per ceto, formazione, cultura, si riconoscono in uno stesso destino: quello di essere stritolate da un meccanismo a misura di maschio, in cui poco contano la loro personale volontà e i valori di riferimento. Eppure ciascuna, a modo suo, consegue un finale riscatto, frutto di tenacia e consapevolezza.

Il segmento cronologico in cui si dipana la storia è quello intorno al secondo decennio del Cinquecento perugino, con le sue vicende di lotte e di delitti. Delitti non solo macchiati di sangue, ma anche di volontà coartate (una monacazione forzata), di abbandoni (la ragazza messa incinta e rifiutata), di razzismo e pregiudizi (contro la parte ebrea della cittadinanza, sfruttata, ingannata, denigrata e uccisa).

Anche le ambientazioni nelle quali si svolgono gli eventi sono un palazzo nobiliare, il ghetto ebraico, il Lago di Perugia. Ed è la straordinaria precisione nel citare e descrivere i luoghi della Vetusta il valore aggiunto del libro. Confesso che in prima lettura ho divorato questo libro. Ritengo pertanto doveroso consigliarne la lettura.