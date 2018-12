LETTI PER VOI - "Ragazzi Inutili", storia di una difficile integrazione: premiato lo scrittore perugino Franco Monacchia

Dopo la vittoria di ben due premi “Bancarellino”, lo scrittore perugino Franco Monacchia aggiunge un altro successo al suo fornitissimo medagliere. Stavolta Franco, elcino doc, è stato coronato col lauro del Premio Umanistico “Onor d’Agobbio” per il suo splendido “Ragazzi inutili” (edizioni Eranuova, 2017).

Il libro è risultato premiato nella quarta edizione (Gubbio 1.12.2018), per la sezione “La verde età”, dedicata alla letteratura per ragazze e ragazzi, finanziata dalla Fondazione S. Anna.

Il plot racconta le vicende di due ragazzi senegalesi che, pur vivendo in una realtà modesta ma serena, nel piccolo villaggio del proprio paese, vogliono realizzare il loro grande desiderio di raggiungere l’Italia. Ne hanno visto le immagini su qualche libro e alla televisione della Missione, sognando di viverci. Si chiamano François e Pierre i protagonisti di questa straordinaria avventura.

François proviene da una famiglia discretamente benestante e dispone dei mezzi per intraprendere il viaggio in modo più lineare. Pierre, invece, derelitto e squattrinato, abbandonerà la vecchia barca da pesca ereditata dallo zio e tenterà, attraverso rocamboleschi episodi, di raggiungere l’amico.

La storia, drammatica nel suo complesso dipanarsi, è narrata in maniera delicata e avvincente. Sia in termini di linguaggio che sul piano dell’ordinato svolgersi degli eventi. È un’opera scritta per tutti, non solo “per ragazzi”. Racconta un’esemplare avventura di integrazione, difficile anche per chi, senza essere profugo o rifugiato, sogna di migliorare la propria condizione sociale, ma deve abbattere il muro del pregiudizio.