“Leonardo: l’ultimo segreto”, lo spettacolo multisensoriale di Stefano de Majo

Stefano de Majo in uno spettacolo leonardesco di natura multisensoriale. Si chiama “Leonardo: l’ultimo segreto”, l’evento scritto dal noto attore e autore ternano, con Visuals di Paul Harden. Un’occasione per vedere egregiamente coniugate le arti sorelle di cinema, musica e teatro. Un modo istruttivo e divertente per celebrare il 500.mo anniversario dalla morte dello scienziato e artista, ineguagliabile per profondità e vastità d’interessi.

Un Leonardo straordinariamente vivo e vitale si presenterà – venerdì 17 alle 21:00 e sabato 18 gennaio, alle ore 10:00 per le scuole – al Cityplex Politeama ternano, invitando il pubblico a calarsi nel suo mondo di straordinaria creatività.

Le immagini cinematografiche delle sue opere saranno animate e proiettate sul grande schermo, mentre il genio verrà incarnato da De Majo, nelle sue mille sfaccettature di personaggio e di artista, in perenne equilibrio tra la natura imperfetta di uomo e l’aspirazione alla ricerca della divina perfezione. Non è un caso se il suo Uomo Vitruviano, prototipo di sovrumana armonia, sia ancora collocato in un’aura di mistero, con risvolti che evocano esoterismo e numerologia, anatomia e filosofia.

Nello spettacolo verranno ripercorsi gli step della sua difficile infanzia e il suo autonomo percorso di formazione, da “omo sanza lettere” a figura eminente del milieu artistico, culturale, scientifico del suo tempo. Una vicenda scritta “con la mano sinistra”. E la locandina si incentra sul mistero di quella scrittura minuta, rovesciata, ambigua e provocatoria, fino ai disegni evocativi ed esplicativi, anticipatori e visionari.

Un viaggio fantasmagorico – attraverso i colori e le forme – raccontato in prima persona, non senza riflessioni storiche e biografiche, dai risvolti accattivanti e misteriosi.

Rivivremo, uno ad uno, i tanti passaggi di un’avventura esistenziale preziosa e rara, nel disvelarsi di Leonardo e del suo “ultimo segreto”.

Scritto e interpretato da Stefano de Majo, lo spettacolo è stato proposto, con successo di pubblico e di critica, in prima assoluta a Milano, il 19 settembre scorso, in occasione del “Milano Off Fringe Festival”. Una rappresentazione tenuta presso la mostra milanese dedicata a Leonardo dalla sua città adottiva, che più di tutte ne consacrò il poliedrico genio.